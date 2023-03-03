Росія не може виробляти системи захисту бронетехніки через санкції, – британська розвідка

Військові аналітики неодроразово заявляли, що Росія на війні в Україні втратила половину свого танкового потенціалу. Попри це, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

Про це повідомила британська розвідка. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E.

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Чому цю систему не встановлюють на російську техніку в Україні

Зазначимо, що Arena-E призначена для підвищення захисту бронетехніки. На рекламному банері виробники зазначають: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е"

Водночас у розвідці стверджують, що наразі немає жодних доказів встановлення цих систем на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила вже понад 5000 одиниць бронетехніки.

Ймовірно, кажуть у розвідці Британії, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в великих масштабах. Такі дії неможливі через загострення дії міжнародних санкцій.

Актуальні втрати окупантів на 3 березня

Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 765 загарбників.

Також Росія масово втрачає техніку. Від початку повномасштабної війни загарбники втратили: