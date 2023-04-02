Вмирають через пияцтво та переохолодження, – британська розвідка про небойові втрати Росії

Усім відомо, що росіяни – нація на дні пляшки. Навіть на війні вони не втрачають можливості лишній раз "пригубити".

Британська розвідка проаналізувала небойові втрати армії окупантів. Зазначають, що значна частина загарбників загинула в Україні через пияцтво та переохолодження.

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Які найпоширеніші причини смертей в російській армії

27 березня російський телеграм-канал повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ в Україні.

Серед інших причин небойових втрат є:

Неправильне поводження зі зброєю,

дорожньо-транспортні пригоди,

переохолодження.

Можливо, російські командири й вважають, що зловживання алкоголем є шкідливим для бойової ефективності, однак на це ніхто не звертає увагу. Пияцтво завжди було поширене в більшій частині російського суспільства.

Крім того, алкозалежність окупантів вважається прийнятним навіть під час бойових дій.

Актуальні втрати ворога

Сили оборони героїчно наближають нашу перемогу, знищуючи ворога. Лише за минулу добу наші воїни "задвохсотили" 560 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 174 550 своїх військових.

Крім того, ворог зазнає величезних втрат у техніці. Від 24 лютого 2022 року ЗСУ ліквідували: