Бахмут стає все більш ізольованим: британська розвідка про ситуацію в найгарячішій точці фронту
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росіяни не полишають спроб вийти на адміністативні межі Донецької та Луганської областей. Окупанти намагаються оточити Бахмут.
Про це повідомляє британська розвідка. Зазначають, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут.
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Окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи
Британська розвідка стверджує, що M03 і H32 – дві основні дороги до Бахмута для українських захисників. Імовірно, ці автошляхи перебуватимуть під загрозою прямого вогню, якщо росіяни наважаться знову наступати.
Цього тижня, за словами британських розвідників, воєнізовані формування ПВК "Вагнера", швидше за все, захопили трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.
Зазначають, що поки численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Політолог Кирило Сазонов розповів, що на Бахмутському напрямку окупанти наступають навала за навалою. "Якщо влітку і восени ми говорили про вогневий вал, що росіяни розстрілюють з артилерії, скидають бомби з літаків, то зараз ми це називаємо м'ясний вал. Вони наступають натовпом піхоти", – сказав Сазонов.
- Російські окупанти цього тижня кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута. Також вони розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Однак ворог зазнає поразки.
- Лейтенант НГУ Євген Оропай каже, що ворог посилив тиск на усі позиції Сил оборони. Він розповів, що буквально вчора по місту окупанти здійснили масований артилерійський обстріл та піхотний штурм. Попри те, що обстріли тривали майже 4 години, ні одна позиція не здалась і не відійшла.
- Російські окупанти стверджують, що нібито захопили Бахмут, де останні декілька місяців тривають запеклі бої. Однак супутникові знімки підтверджують, що російські війська діють на околицях Бахмута.