Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині

Зброя західних партнерів у руках ЗСУ перетворюється на справжній кошмар росіян. У розмові з близькими вони вже скаржаться, що зазнають великих втрат після влучних ударів наших героїв.

Велика Британія стала потужним партнером України у боротьбі з російськими окупантами. Наші герої вже отримали потужну сучасну зброю, яка допомагає збільшувати втрати ворога.

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Як британські гаубиці працюють на Херсонщині

Артилеристи десантно-штурмових військ показали, як ліквідовують російських окупантів з британських гаубиць L119. 105 калібр ефективно працює по позиціях та техніці ворога на Херсонщині.

Наші герої зазначили, що швидкострільність та мобільність цих гаубиць є дуже важливим чинником на полі бою.

ЗСУ б'ють ворога з британських гаубиць: відео

Війна росії з Україною: останні новини

територія білорусі потрібна російським окупантам не лише для ракетних обстрілів мирних українських міст. Як з'ясувалося, вони там ховають своїх поранених та розбиту техніку.

росіяни стягують свої сили на Херсонщину, сподіваючись утримати захоплені території під своїм контролем. Також відомо, що ворог активно веде розвідку та розглядає можливість ведення наступальних дій.

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