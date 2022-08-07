Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині
Джерело:Командування ДШВ ЗСУ
Зброя західних партнерів у руках ЗСУ перетворюється на справжній кошмар росіян. У розмові з близькими вони вже скаржаться, що зазнають великих втрат після влучних ударів наших героїв.
Велика Британія стала потужним партнером України у боротьбі з російськими окупантами. Наші герої вже отримали потужну сучасну зброю, яка допомагає збільшувати втрати ворога.
Читайте також Які літаки потрібні Україні для деокупації територій: пояснення Повітряних сил
Як британські гаубиці працюють на Херсонщині
Артилеристи десантно-штурмових військ показали, як ліквідовують російських окупантів з британських гаубиць L119. 105 калібр ефективно працює по позиціях та техніці ворога на Херсонщині.
Наші герої зазначили, що швидкострільність та мобільність цих гаубиць є дуже важливим чинником на полі бою.
ЗСУ б'ють ворога з британських гаубиць: відео
Війна росії з Україною: останні новини
- територія білорусі потрібна російським окупантам не лише для ракетних обстрілів мирних українських міст. Як з'ясувалося, вони там ховають своїх поранених та розбиту техніку.
- росіяни стягують свої сили на Херсонщину, сподіваючись утримати захоплені території під своїм контролем. Також відомо, що ворог активно веде розвідку та розглядає можливість ведення наступальних дій.
Дивіться також – яким може бути найгірший сценарій на Півдні: відео