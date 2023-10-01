Це сигнал для НАТО: британські інструктори можуть навчати військових в Україні
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що нібито британські війська можуть прибути до України, щоб проводити навчання для ЗСУ на місцях. Це дуже важливий крок, який буде сигналом для інших країн НАТО.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, з логістичної точки зору навчання військових на нашій території мало б плюси для України.
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Важливий крок
Ігор Рейтерович зазначив, що у такий спосіб Велика Британія показує Росії, що не боїться її, а Україну і далі продовжать підтримувати. Те, що британські військові після завершення війни вчитимуть українських військових в Україні – це дуже важливо. З логістичної точки зору це матиме певні плюси для України.
Нам треба буде менше часу витрачати на те, щоб військові їхали за кордон, навчалися там, а потім поверталися. Нині інструктори навчають українських військових лише на території Великої Британії через питання безпеки. Але для збільшення безпеки надавайте нам більше систем протиповітряної та протиракетної допомоги, більше ракет, які нам дозволять не давати росіянам запускати ракети по Україні,
– підкреслив він.
Велика Британія зробила дуже важливий крок. У цьому рішення є дуже багато перспектив. Головне, щоб цей проєкт почав свою практичну реалізацію.Важливо! Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак спростував заяву свого колеги щодо відправки британських військових інструкторів в Україну. Плани стосуються довгострокової співпраці. Військові інструктори з Британії дійсно можуть прибути в Україну, але це відбудеться після закінчення війни.
"Якби зараз Велика Британія навчала наших військових в Україні, то це значно пришвидшило б підготовку. Проте навіть це рішення щодо довгострокової співпраці буде сигналом для інших країн НАТО. Якщо вони зараз бояться сюди присилати своїх інструкторів, експертів, то дайте принаймні зброю, якою українці вміють правильно користуватися, щоб виграти цю війну", – вважає політолог.
Рейтерович про британських інструкторів в Україні: дивіться відео
Підготовку хочуть перенести до України: що відомо
- Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс планує внести певні корективи у навчанні українських військових. Досі вони їхали до Британії для опановування нових знань, а зараз Шеппс прагне, щоб британські війська прибули до України. Їхня місія – проводити навчання для наших захисників на місцях.
- За його словами, він провів переговори з керівництвом армії щодо перенесення офіційної програми підготовки в Україну. Це дозволить не покладатися на бази Великої Британії та інших країн-членів НАТО.
- На фоні новин про розвиток української оборонної промисловості, Шеппс також закликав більше британських оборонних компаній відкривати заводи в Україні.
- Він звернув увагу на Захід України. За словами міністра, зараз є можливість принести більше речей в країну. Причому мовиться не лише про навчання, а й про виробництво. Для прикладу він навів британську оборонну компанію BAE, яка переходить до виробництва на території нашої країни.
- Зауважимо, що 30 вересня відбувся перший Форум оборонних індустрій. Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна створила новий формат з оборонними компаніями – Альянс оборонних індустрій. Станом на вечір суботи він об'єднав уже 38 компаній. Вони представляють 19 країн світу.