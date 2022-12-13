"З високим ризиком": британський генерал розповів про таємні операції морпіхів в Україні

Генерал-лейтенант Королівських Військово-морських сил Великої Британії Роберт Магоуен розповів про участь британських військових у "таємних операціях" в Україні. За його інформацією, до України було направили 350 військовослужбовців.

Зазначимо, що Роберт Магоуен уперше розповів про участь британських військових у "операціях під прикриттям" в Україні із супроводу британських дипломатів.

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Морська піхота Британії залучена для "таємних операцій" в Україні

Ще на початку 2022 року Магоуен повідомляв, що на початку 2022 року до України були направлені 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі.

У квітні вони повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу. Генерал-лейтенант також згадав про інші "таємні операції" в Україні.

"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі і з високим рівнем політичного та військового ризику", – зазначив генерал-лейтенант Магоуен. Однак він не уточнив про що йдеться.

Піхотинці не виконували жодної бойової функції

Журналісти The Times писали у квітні про те, що військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни з Росією відновили підготовку військових в Україні. Проте сама ж Британія офіційно цього не підтверджувала.

Роберт Магоуен зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні "для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні". Він також додав, що вони не виконували жодної бойової функції.

Зазначимо, що британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії до Криму у 2014 році.

Підрозділи іноземних сил можуть добровільно доєднуватись до ЗСУ

Ще у лютому Україна отримала декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хотіли вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

5 березня запрацював сайт, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Ще влітку в Україні створили угруповання "Моцарт". Ендрю Мілберна очолює групу ветеранів-добровольців, які проводять навчання та консультують бійців ЗСУ.