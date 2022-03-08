Британські моряки відвідали українських полярників: передали продукти

Моряки Королівського флоту Великої Британії відвідали українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Вони, зокрема, передали нашим полярникам запас свіжих продуктів.

Британці мали нагоду поспілкуватися з учасниками української експедиції. Вони висловили солідарність з народом України й запевнили у своїй підтримці.

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Подробиці про візит британців

Наші полярники розповіли моряками про жахливі наслідки повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Зокрема – про обстріли та бомбардування мирних українських міст.

Дякуємо британським друзям за підтримку та допомогу найвіддаленішому куточку України! Разом ми сила,

– мовиться у повідомленні.

Як додали в Національному антарктичному центрі, наприкінці візиту представники Королівського флоту залишили запис у гостьовій книзі "Вернадського".



Британці відвідали українську станцію / Фото Міністерства оборони Великої Британії ​

Звернення полярників через вторгнення Росії

Напередодні учасники експедиції звернулися до всіх українців, полярної спільноти та російських вчених через напад Росії на Україну. Вони подякували державам, які надають нам допомогу й підтримку у цей важкий час. Водночас закликали полярну спільноту не стояти осторонь та підтримати Україну, її територіальну цілісність та суверенітет.