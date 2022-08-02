Перші британські Stormer HVM вже працюють проти окупантів: що про них відомо

Зброя наших партнерів дозволяє ЗСУ зупиняти ворога та активно скорочувати сили окупантів. Ворог вже почуває себе не так впевнено навіть попри перевагу в артилерії.

російські окупанти не припиняють ракетного терору та шалених артилерійських обстрілів мирних міст. Окрім потужних високоточних РСЗВ наші партнери турбуються і про наш захист від ворожих снарядів.

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Британські Stormer HVM вже активно працюють в руках ЗСУ

Велика Британія передала нашим героям зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM. Вони не лише прибули в Україну, а й вже дуже активно працюють на фронті.

Stormer HVM – це система протиповітряної оборони, яку створили на базі бронетранспортера Alvis Stormer. Вона бачить ворожі літаки та гелікоптери на відстані до 18 кілометрів.

Цей комплекс оснащений переносними ракетами Starstreak, їхня швидкість втричі перевищує швидкість звуку. Вони являють собою три дротики, які мають ударні детонатори та розривні боєголовки для багаторазового влучання в ціль.

Російські окупанти мріяли "демілітаризувати" Україну, а натомість зіштовхнулися з неймовірно героїчною армією, яка отримує підтримку від всього цивілізованого світу. Темпи військової допомоги Україні лише нарощуються, тому в майбутньому панічні настрої ворога переростуть у справжній жах.

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Щотижня українські захисники отримують сучасну зброю. Це робить ЗСУ сильнішими. росія має скласти зброю та звільнити усі захоплені українські території!