Британські "Тайфуни" перехопили поблизу Румунії російський винищувач

Повітряні сили Великої Британії підняли у небо "Тайфуни", які базуються в Румунії, аби перехопити російський винищувач Су-24. Він летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Британські Повітряні сили виявили російський літак 17 серпня при вході в район польотної інформації Бухареста.

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Британія перехопила російський літак

Літак Росії традиційно не надав план польоту і не контактував з румунською авіадиспетчерської службою. А це у результаті створювало загрозу безпеці польотів для всіх користувачів повітря.

Су-24 пролетів на відстані приблизно 20 миль (32 кілометрів) від румунського узбережжя у повітряному просторі над Чорним морем.

"Тайфуни" відстежували його до моменту, поки він не покинув зону польотної інформації. Згодом британські літаки повернулися на базу.



Британські "Тайфуни" перехопили російський літак / Фото Royal Air Force

Попередній схожий інцидент

Британські винищувачі "Тайфун", які базуються в Румунії, на початку серпня вже підіймали в небо.

Тоді радари Альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над півднем Чорного моря.

Коли британський літак наблизився до російського, той розвернувся і полетів.

Військові Великої Британії з 2017 року на умовах союзництва по НАТО надають Румунії допомогу з системи швидкого реагування у повітрі.