Відправляти британські винищувачі Україні непрактично, – уряд Британії

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія може передати Україні винищувачі. У британському уряді вважають, що це зараз "було б непрактично".

Про це заявив речник британського уряду. За його словами, британські винищувачі – дуже складні.

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Чому відправляти британські винищувачі Україні "непрактично"

Речник уряду розповів, що винищувачі Typhoon і F-35 є надзвичайно складними і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними.

Враховуючи це, ми вважаємо, що відправка цих літаків в Україну є непрактичною,

– заявив він.

Речник наголосив, що Британія продовжуватиме надавати і прискорювати військову підтримку Україні і уважно прислухатися до запитів нашої держави.

На питання, чи не проти уряд, щоб інші країни надсилали менш сучасні літаки Україні, речник відповів, що вони й надалі обговорюватимуть із союзниками, що є правильним підходом.

"Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро", – додав речник британського уряду.

Британія може передати Україні винищувачі

Як стало відомо, Україна може отримати британські винищувачі за умови, що російські війська відійдуть. У такому разі повітряні судна займатимуться патрулюванням повітряного простору над нашою державою. Водночас невідомо, що мається на увазі під "відходом". Чи це про якісь конкретні території, чи про всю країну.

Шольц проти надання Україні винищувачів

Німеччина не планує надавати Україні сучасні винищувачі. До того ж Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією. Так, Олаф Шольц застеріг "вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

За словами канцлера, якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду. Шольц зазначив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.