Покошмарив росіян і пішов: есмінець "Дефендер" дістався Гібралтарської протоки

Британський есмінець "Дефендер" наприкінці червня пройшов поряд з окупованим Кримом. Наразі він повернувся з Іонічного моря в Гібралтарську протоку.

Есмінець прибув в Гібралтар о 7:27 за місцевим часом. Про це мовиться на відповідному порталі, який надає інформацію про рух суден.

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Коротко про ситуацію з есмінцем "Дефендер"

Есмінець "Дефендер" зайшов в акваторію Чорного моря 14 червня 2021 року. Вже 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського корабля.

Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії відзначили, що жодних пострілів не було, а заява Росії – неправдива. Через деякий час Міноборони Росії заявило, що стріляли по есмінцю, який зайшов "в їхні територіальні води".

Позиція прем'єра Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що "Дефендер" законно перебував у міжнародних водах поблизу тимчасово окупованого Криму. Якщо буде потрібно, то британські кораблі знову підуть тим шляхом.

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Що таке "Дефендер"

Це ракетний есмінець типу 45 Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Його використовують для того, щоб охороняти авіаносці, забезпечувати протиповітряну та протичовнову оборону. А також – боротися з надводними кораблями противника та зокрема завдавати удари по берегових цілях.

Судно має клас Дерінґ, тому його вважають найкращим кораблем протиповітряної оборони у світі.

Джерело: Вікіпедія