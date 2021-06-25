Британський есмінець Defender, "атакований" Росією, прибув у порт Батумі

Есмінець Великої Британії HMS Defender увійшов до грузинського порту Батумі. Це відбулося у рамках забезпечення безпеки у Чорному морі.

Есмінець прибув до Грузії у п'ятницю, 25 червня. Він повернувся зі спільних навчань України, США та Великої Британії у Чорному морі.

До теми "Дефендер" у водах Криму: що означає провокація росіян проти британського есмінця

"Раді прийняти один з найпотужніших есмінців британського флоту HMS Defender в Батумі", – мовиться у повідомленні дипломатичного відомства.

Зазначається, що Велика Британія продовжує співпрацювати з партнерами та союзниками задля забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.

Що відомо про інцидент з Defender

23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender. Це сталося у Чорному морі неподалік окупованого Криму.

Британське Міноборони заявило, що ніяких пострілів у бік есмінця не було. Видання ВВС опублікувало кадри з борту корабля – там перебував їхній журналіст Джонатан Біл.

Натомість у Москві наполягають, що здійснили 4 попереджувальні постріли по курсу HMS Defender, коли той начебто зайшов у територіальні води Росії.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що королівські ВМС діяли відповідно до міжнародного права і жодних порушень не було, адже Лондон не визнає анексії Криму Росією.

Британські ЗМІ повідомляють, що прохід їхнього есмінця біля берегів окупованого Криму санкціонував особисто британський прем'єр.

За інформацією ЗМІ, очільник британського Міноборони наполягав саме на цьому маршруті, а от у МЗС висловлювали занепокоєння. Відтак, остаточне рішення ухвалив Джонсон.