Британський есмінець Defender, "атакований" Росією, прибув у порт Батумі
25 червня 2021 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:британське посольство у Грузії
Есмінець Великої Британії HMS Defender увійшов до грузинського порту Батумі. Це відбулося у рамках забезпечення безпеки у Чорному морі.
Есмінець прибув до Грузії у п'ятницю, 25 червня. Він повернувся зі спільних навчань України, США та Великої Британії у Чорному морі.
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"Раді прийняти один з найпотужніших есмінців британського флоту HMS Defender в Батумі", – мовиться у повідомленні дипломатичного відомства.
Зазначається, що Велика Британія продовжує співпрацювати з партнерами та союзниками задля забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.
Що відомо про інцидент з Defender
- 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender. Це сталося у Чорному морі неподалік окупованого Криму.
- Британське Міноборони заявило, що ніяких пострілів у бік есмінця не було. Видання ВВС опублікувало кадри з борту корабля – там перебував їхній журналіст Джонатан Біл.
- Натомість у Москві наполягають, що здійснили 4 попереджувальні постріли по курсу HMS Defender, коли той начебто зайшов у територіальні води Росії.
- Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що королівські ВМС діяли відповідно до міжнародного права і жодних порушень не було, адже Лондон не визнає анексії Криму Росією.
- Британські ЗМІ повідомляють, що прохід їхнього есмінця біля берегів окупованого Криму санкціонував особисто британський прем'єр.