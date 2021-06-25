Британський есмінець Defender, "атакований" Росією, прибув у порт Батумі

25 червня 2021 , 18:21
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Джерело:

британське посольство у Грузії

Есмінець Великої Британії HMS Defender увійшов до грузинського порту Батумі. Це відбулося у рамках забезпечення безпеки у Чорному морі.

Есмінець прибув до Грузії у п'ятницю, 25 червня. Він повернувся зі спільних навчань України, США та Великої Британії у Чорному морі.

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"Раді прийняти один з найпотужніших есмінців британського флоту HMS Defender в Батумі", – мовиться у повідомленні дипломатичного відомства.

Зазначається, що Велика Британія продовжує співпрацювати з партнерами та союзниками задля забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.

Що відомо про інцидент з Defender

  • 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender. Це сталося у Чорному морі неподалік окупованого Криму.
  • Британське Міноборони заявило, що ніяких пострілів у бік есмінця не було. Видання ВВС опублікувало кадри з борту корабля – там перебував їхній журналіст Джонатан Біл.
  • Натомість у Москві наполягають, що здійснили 4 попереджувальні постріли по курсу HMS Defender, коли той начебто зайшов у територіальні води Росії.
  • Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що королівські ВМС діяли відповідно до міжнародного права і жодних порушень не було, адже Лондон не визнає анексії Криму Росією.
  • Британські ЗМІ повідомляють, що прохід їхнього есмінця біля берегів окупованого Криму санкціонував особисто британський прем'єр.
Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, очільник британського Міноборони наполягав саме на цьому маршруті, а от у МЗС висловлювали занепокоєння. Відтак, остаточне рішення ухвалив Джонсон.
Автор: Ірина Буртик