Британський есмінець і фрегат з Нідерландів увійшли в Чорне море: Росія стежить за ними

14 червня 2021 , 20:39
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Джерело:

"Думская"

Британський есмінець HMS Defender D36 і нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 зранку 14 червня увійшли в Чорне море. У Росії моментально на це відреагували.

9 червня обидва судна зайшли в порт Стамбула і пришвартувалися у бухті Золотий Ріг, що поруч з Босфором. Кілька днів екіпажі відпочивали.

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Що відомо про судна

Есмінець та фрегат входять в ескадру, яка супроводжує новітній британський авіаносець Queen Elizabeth. 23 травня авіаносець вийшов у свою першу навколосвітню подорож у супроводі кораблів:

  • 2 есмінців – 45-HMS Diamond і HMS Defender,
  • 2 фрегатів – 23-HMS Kent і HMS Richmond,
  • суден забезпечення – RFA Tidespring і RFA Fort Victoria,
  • американського ракетного есмінця USS The Sullivans (DDG-68),
  • нідерландського фрегата HNLMS Evertsen (F805).

Крім того, авіаносець супроводжує атомна субмарина. Очікується, що кораблі візьмуть участь у щорічних маневрах "Сі Бриз".

Реакція Росії

У Росії одразу ж заявили, що Чорноморський флот стежитиме за двома суднами, пише телеграм-канал "РИА Новости".

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Автор: Софія Мінджоса