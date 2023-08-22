Статус-кво чи довготривале протистояння: у Британії назвали сценарії завершення війни в Україні

У Британії назвали три ймовірні шляхи завершення війни Росії проти України. Сценарії закінчення війни передбачають як довготривале протистояння, так і припинення вогню.

Своїми сценаріями щодо закінчення війни в Україні поділився британський генерал Річард Берронс. Колишній командувач Об'єднаних сил Британії передусім наголосив, що саме український народ буде вирішувати, яким шляхом піти.

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Перший сценарій

Отже, перший варіант, за словами Берронса, – це відмова України від подальшої боротьби. Як зауважив генерал, причиною може бути невіра в те, що росіян можливо вибити з усієї окупованої території або це коштуватиме занадто багато сил, крові і грошей.

На мій погляд, це було б просто жахливим рішенням, і я не вірю, що Україна на це піде,

– зазначив він.

Другий сценарій

Другий сценарій, як розповів Берронс, це припинення бойових дій зараз. Він наголосив, що мовиться не про перемир'я, а тимчасове припинення вогню, визнаючи, що немає військового способу для рішучої перемоги на полі бою.

Тобто це не визнання поразки чи втрати, а прийняття статусу-кво і призупинення збройного конфлікту,

– сказав генерал.

Однак колишній командувач Об'єднаних сил Британії зауважив, що обидві сторони використають припинення вогню, "щоб зібратися із силами і переозброїтися, а війна відновиться в майбутньому зі ще більшими смертями і руйнуваннями, тоді як усі інші з нас житимуть в умовах невизначеності".

Третій сценарій

Врешті-решт, третій шлях полягає в низці кроків, головний із яких – зняти з України тиск чітких графіків. Тобто, не вимагати від Києва досягти швидкого результату на полі бою, погрожуючи припинити західну підтримку.

Ціна спроб перемогти, коли для цього немає сил, – у тому, що Україна може втратити те, що здобула, виснажуючи свої сили спробами штурму сильної російської оборони,

– каже Берронс.

За його словами, якщо усунути тиск щільних графіків, то третій шлях полягає в тому, щоби "зупинитися і замислитися". Тобто ЗСУ мають підтримувати постійний тиск на росіян на лінії фронту, продовжувати поволі виснажувати їх сили, навіть протягом зими.

Що важливо для втілення третього шляху

Водночас важливо розбудовувати військову міць України із західною підтримкою, щоб вона здобула переконливу перемогу на полі бою наступного року або через рік.

Бо якщо наростити переважаючі потужності, розбудувати переважаючу силу, то перемога буде швидшою, а втрати – меншими,

– додав він.

Крім того, колишній командувач Об'єднаних сил Британії наголосив, що важливо надалі "послаблювати російську рішучість і боєздатність атаками на її Чорноморський флот, впливом на російську громадську думку".

Відтак, за його словами, подальші атаки дронів на Москві "матимуть велике символічне, якщо не військове значення".

На думку генерала, виклик третього сценарію полягає у тому, що він вимагає, аби український народ був готовий до довгої і нелегкої війни. Крім того, потрібна стабільна підтримка Заходу.