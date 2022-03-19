Британський лорд пропонує визнати владні структури Росії терористичними

У Великій Британії запропонували визнати російські владні структури терористичними організаціями. Все через криваву та цинічну війну, яку Кремль розпочав в Україні.

З такою ініціативою виступив член Палати лордів парламенту Великої Британії лорд Алекс Карлайл. Він працював незалежним консультантом із законодавства у сфері тероризму.

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З того, що ми бачимо за фотографіями та іншими доказами, зрозуміло, що Росія є терористичною державою, як "Аль-Каїда" та "ІДІЛ",

– сказав Карлайл.

Кого потрібно визнати терористами

Російську армію,

військово-морський флот,

військово-космічні сили,

політичну партію "Єдина Росія".

Тоді б кожного постачальника матеріальних засобів цим структурам переслідували як причетного до терористичної діяльності. Карлайн наголосив, що визнати відомства терористичними треба якомога швидше.

За словами британського лорда, таке визнання буде підтвердженням статусу Володимира Путіна і Росії як ізгоїв у світовій спільноті.

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