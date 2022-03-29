Британський уряд просить всі державні організації розірвати угоди з Росією й Білоруссю

У кабміні Великої Британії закликають усі організації державного сектору розірвати свої угоди з російськими та білоруськими компаніями.

Уряд оприлюднив відповідні рекомендації. Компанії просять переглянути зв'язки з Росією, змінити постачальників та скасувати домовленості.

До речі У Великій Британії готові зняти санкції з Росії після виводу її військ з України

Не можна фінансувати путінську машину

Канцлер герцогства Ланкастерського Стів Барклі наголосив, що путінська військова машина не має фінансуватися державними грошима.

Ми попросили лікарні, ради та інші організації у державному секторі терміново переглянути шляхи, якими можна обмежити комерційні зв'язки з Росією,

– додав Барклі.

Зауважили також, що всі енергетичні постачальники купують електроенергію на однакових оптових ринках. Попри це, деякі з них можуть мати зв'язки з російською державою через структури компанії. Тому слід з'ясувати, чи ці контакти не сприяють російському режиму.

Уряди Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії дадуть свої рекомендації з цього питання.

До речі – Реальні результати падіння російської економіки почнуться за 2-4 місяці — Клімкін: