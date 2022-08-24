Просування росії на Донбасі – мінімальне: британська розвідка про деградацію армії агресора

Попри шалені зусилля російським окупантам не вдається просуватися на Донбасі. Мрія ворога вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей тануть з кожним днем.

Британські розвідники повідомляють, що на 31 річницю незалежності України можна говорити про провал плану путіна щодо контролю над нашою державою. З 2014 року він почав використовувати військову силу та дипломатичний примус для втручання у суверенні справи України, але йому не вдалося досягнути своєї мети.

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Окупантам не вдається просуватися на Донбасі так, як вони планували

6 місяців тому російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України. Їхня початкова мета полягала у швидкому поваленні влади та захопленні більшої частини країни. Після відсічі українських воїнів та шалених втрат росіяни зрозуміли, що не зможуть досягнути цілі, тому зосередилися на окупації південних регіонів та спробах захопити більше земель на сході.

Втім, на Донбасі атаки росіян теж захлинаються, вони просуваються дуже-дуже малими відрізками, зазнаючи при цьому болючих втрат. На думку британців, вже зараз оперативна обстановка свідчить, що окупанти відчувають нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Окрім того, незабаром ЗСУ мають розпочати контрнаступ, встояти перед яким росіянам буде важко.

Також британські розвідники відзначають падіння морального духу у підрозділах російської армії. Якісний склад армії через великі втрати також сильно погіршився. Дипломатична сила росії на міжнародній арені вкрай мала, а економічні перспективи – похмурі. Війна проти України виявилася для росії надто дорогою та стратегічно шкідливою.

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