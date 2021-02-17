Британців не влаштовують наслідки Brexit: скільки людей хочуть назад в ЄС

Левову частку британців не задовольняє угода між Великою Британією та Євросоюзом. Результати свіжого опитування показали, що між британцями досі немає єдності щодо питань ЄС.
Джерело:CNN
Опитування провів незалежний аналітичний центр: британська зовнішньополітична група.
Актуально У ЄС заявили про перший недружній крок з боку Лондона після Brexit: деталі
Дослідження показали, що упродовж 2020 року ставлення британців до ЄС суттєво покращилося.
Хоча повернутися у союз бажає лише понад чверть населення, все більше людей визнають: ЄС є важливим міжнародним партнером для Великої Британії. У цьому питанні США не змогли забрати пальму першості.
Результати опитування
- 24% опитуваних вважають, що торгова угода – є найкращим підґрунтям для майбутньої співпраці Великої Британії та ЄС.
- 27% респондентів вважають: Великої Британії необхідно підтримувати набагато тісніші зв'язки з ЄС, щоб у майбутньому туди повернутися;
- 22% британці хочуть тіснішої взаємодії з ЄС, однак не бажають туди повертатися;
- 12% опитуваних наполягають: Великій Британії необхідно відійти якомога далі від Європи.