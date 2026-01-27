Надзвичайна ситуація у Бродах після удару дронами: влада звернулася до жителів
- У Бродах через російський обстріл припинили очне навчання в школах на два дні.
- Жителям радять залишатися вдома, зачинити двері та вікна, робити вологе прибирання, обмежити прогулянки та дотримуватися питного режиму.
У Бродах Львівської області місцева влада провела засідання щодо надзвичайної ситуації в місті. Було ухвалено низку рішень, які запровадили в місті для безпеки жителів.
Про це повідомляє Бродівська міська рада. Ті рішення, які запровадили на комісії ТЕБ і НС, діятимуть упродовж 27 і 28 січня.
Дивіться також Влучання на 9 локаціях: Росія запустила по Україні 165 БпЛА
Що радять жителям Бродів у міській раді?
У Бродах у вівторок, 27 січня, трапилася надзвичайна ситуація через російський обстріл. Так влада вирішила на два дні припинити очне навчання в школах територіальної громади. Учні переходять на дистанційний формат. У дитячих садочках на час дії НС працюватимуть чергові групи.
Зазначимо! Після атаки дронів-камікадзе фахівці зафіксували підвищений рівень оксиду вуглецю в межах Бродів.
Жителям Бродів наразі радять залишитися вдома та пам'ятати про правила безпеки.
Першочергово людям необхідно зачинити двері та вікна, щоб смог не потрапив до квартири. Щілини варто закрити вологою тканиною, скотчем або поролоном. Також варто зупинити кондиціонування з вулиці та залишити його в режимі циркуляції повітря всередині приміщення.
Крім того, у квартирі рекомендують робити вологе прибирання, щоб частинки пилу та сажі не літали в повітрі.
Дітям, вагітним жінкам та людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів радять обмежити прогулянки, доки повітря не очиститься.
Пам'ятайте, найвищий рівень смогу зазвичай буває вранці.
Також 27 і 28 січня влада не рекомендує жителям проводити пробіжки чи інтенсивні тренування на вулиці, аби шкідливі частки не потрапили в організм. Якщо на вулицю вийти все ж треба, допомогти може звичайна медична маска, а краще – респіратор.
Люди також можуть зробити організму краще, якщо зберігати питний режим. Дорослим варто пити до 2 – 3 літрів на день. Корисною також буде лужна мінеральна вода. Після повернення з вулиці обовʼязково прийміть душ. Рекомендується промити ніс сольовим розчином і прополоскати горло.
Що відомо про атаку на об'єкт у Бродах?
Уранці 27 січня російські дрони атакували Львівську область. У місті Броди Золочівського району пролунали вибухи. Там ворог вдарив по об’єкту інфраструктури. Над місцем удару здійнявся дим.
Мешканці Бродів повідомили про різкий неприємний запах у повітрі. Місцева влада заявила, що ситуацію взяли під контроль відповідні служби.
Після ударів по Львівщині місцева влада та екологічні служби перевірили радіаційний фон у районі Бродів. з'ясувалося, що він залишається в межах норми.