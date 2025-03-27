Скільки часу займає бронювання від мобілізації: юристи пояснили, як працює нова процедура

В Україні під час воєнного стану частина працівників може отримати бронювання від мобілізації. Юристи пояснили, як зараз працює спрощена процедура та скільки часу займає оформлення броні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ. Юристи розповіли, як зараз працює ця процедура та скільки часу потрібно, аби оформити бронь.

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Процедура бронювання працівників

Поки військові комісаріати активно вручають повістки чоловікам призовного віку, частина працівників певних підприємств може отримати бронювання – тобто тимчасову відстрочку від призову.

З початку 2025 року процес бронювання суттєво спростили. Тепер подати заявку на бронювання працівників можна онлайн – через портал Дія. За інформацією Міністерства цифрової трансформації, оформлення броні триває не більше 72 годин, тобто троє діб.

Важливо! Процедура бронювання – це законна можливість для підприємств зберегти ключових працівників, однак скористатися нею можуть лише ті компанії, які відповідають критеріям критичної інфраструктури або виконують важливі функції для держави.

Юристи пояснили, що для подання заявки керівник підприємства повинен:

Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія.

Обрати опцію "Подати заяву" та ввести дані працівників, яких планується забронювати.

Підтвердити, що заробітна плата цих працівників відповідає встановленим нормам.

Перевірити правильність введених даних і підписати заяву електронним підписом.

Після подачі заявки вона проходить перевірку, і вже протягом трьох діб у кабінеті керівника з’явиться інформація про статус бронювання. Також сам працівник зможе побачити свій статус у застосунку Резерв+.

На що звернути увагу перед поданням заявки

Юристи наголосили, що перед тим, як подавати заяву, підприємствам слід актуалізувати інформацію про своїх працівників. Це можна зробити через портал електронних послуг Пенсійного фонду України:

потрібно обрати розділ "Комунікації з ПФУ";

перейти у вкладку "Відомості про трудові відносини";

подати "Повідомлення про зміни в трудових відносинах".

Після оновлення даних вони будуть доступні у системі протягом двох днів. Тільки після цього можна подавати заяву на бронювання.

Важливо знати, що відстрочка від мобілізації надається на строк до одного року. Однак вона може бути скасована, якщо закінчується період критичності підприємства або працівник звільняється.