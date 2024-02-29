Немає людського активу, – нардеп про бронь від мобілізації для працівників ЗМІ
Джерело:NV
Наразі в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловився щодо броні від мобілізації для журналістів.
Нагадаємо, що оновлений законопроєкт про мобілізацію передбачає бронь від призову для низки українців. Зокрема і військовозобов'язаних. Однак новий проєкт закону може зазнати змін, оскільки остаточного документа ухвалено не було.
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Немає людського активу
Як зазначив нардеп, наразі є приклад країни-агресорки, у якій всі працівники федеральних медіа заброньовані і не підлягають призову загалом.
Втім, за його словами, Росія станом на зараз розглядає медіа як одну з частин пропагандистської машини. Тому, фактично, усі російські журналісти "призвані на інформаційний фронт".
Посадовець сказав, що в нашій державі фіксується інакша ситуація у зв'язку з тим, що в Україні немає такого рівня взаємозамінності, як у держави-терористки.
Йдеться про те, що наразі у нас фізично немає такої кількості "людського активу". Тому, він вважає, що говорити про бронювання в теперішніх умовах – це скоріше буде звучати наївно, ніж реалістично.
Дуже багато мобілізованих медійників зараз займають бойові посади. Десятками вимірюються втрати медійників в лавах ЗСУ,
– наголосив Юрчишин.
Водночас політик підсумував, що це складне питання, яке потребує комунікації й дискусії.
Хто зможе отримати бронь після прийняття нового законопроєкту
- Згідно з текстом законопроєкту, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу у державних органах на посадах державної служби категорії "А". Також до 50% військовозобов'язаних державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування.
- Зокрема ті, хто працюють у Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі державної охорони, судах, інших державних органах та службах.
- Мовиться також про тих, хто працює на підприємствах та установах, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для виконання мобілізаційних завдань.
- Водночас це стосується тих, хто виконує свою роботу на підприємствах та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
- Військовозобов'язаних, які вже отримали бронь на період мобілізації, хочуть зобов'язати уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника або у ТЦК та СП.