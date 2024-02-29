Немає людського активу, – нардеп про бронь від мобілізації для працівників ЗМІ

Наразі в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловився щодо броні від мобілізації для журналістів.

Нагадаємо, що оновлений законопроєкт про мобілізацію передбачає бронь від призову для низки українців. Зокрема і військовозобов'язаних. Однак новий проєкт закону може зазнати змін, оскільки остаточного документа ухвалено не було.

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Немає людського активу

Як зазначив нардеп, наразі є приклад країни-агресорки, у якій всі працівники федеральних медіа заброньовані і не підлягають призову загалом.

Втім, за його словами, Росія станом на зараз розглядає медіа як одну з частин пропагандистської машини. Тому, фактично, усі російські журналісти "призвані на інформаційний фронт".

Посадовець сказав, що в нашій державі фіксується інакша ситуація у зв'язку з тим, що в Україні немає такого рівня взаємозамінності, як у держави-терористки.

Йдеться про те, що наразі у нас фізично немає такої кількості "людського активу". Тому, він вважає, що говорити про бронювання в теперішніх умовах – це скоріше буде звучати наївно, ніж реалістично.

Дуже багато мобілізованих медійників зараз займають бойові посади. Десятками вимірюються втрати медійників в лавах ЗСУ,

– наголосив Юрчишин.

Водночас політик підсумував, що це складне питання, яке потребує комунікації й дискусії.

Хто зможе отримати бронь після прийняття нового законопроєкту