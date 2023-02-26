Чи можуть заброньовані від мобілізації працівники виїжджати за кордон

Під час повномасштабної війни керівники певних підприємств можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Чи можуть такі співробітники виїжджати за кордон, пояснив прем'єр.

Денис Шмигаль розповів, що Кабмін у постанові щодо бронювання від мобілізації не передбачив можливості для військовозобов'язаних виїжджати в закордонні відрядження.

До теми Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами і чи можна виїжджати за кордон

Виїзд за межі держави заброньованих працівників не передбачали

Ми не прописували та не передбачали цього в постанові,

– зазначив прем'єр.

Водночас Денис Шмигаль впевнений, що нова система бронювання є справедливою. За його словами, розробляючи документ, Уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку.

"В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін", – запевнив глава Уряду.

Шмигаль пояснив, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов'язаних працівників. "Це справедливіший підхід", – підсумував прем'єр.

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Бронювання працівників: 7 ознак, що підприємство є критично важливим

Загалом Кабінет Міністрів визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників. Зокрема: