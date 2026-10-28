Броня у 20-кілометровій зоні: військовий оглядач оцінив ризик наступу на Дніпро

Російські війська накопичили бронетехніку біля Гуляйполя на Запоріжжі, проте чутки про наступ на Дніпро перебільшені. Ворог очікує погіршення погоди для штурмів, але значної загрози прориву наразі немає.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, розмови про стрімке просування окупантів углиб країни не мають підґрунтя, оскільки перед ворогом розташоване потужно укріплене Запоріжжя.

Яка ситуація на ключових ділянках Півдня

Військовий оглядач підкреслив, що ситуацію на Запорізькому напрямку слід розглядати у трьох окремих секторах. У Степногірському районі українські оборонці зупинили російські підрозділи та навіть просунулися вперед. Спроби окупантів рухатися залісеним руслом колишнього Каховського водосховища, аби вийти у фланг, перебувають під повним контролем Сил оборони.

Водночас найскладнішою залишається ситуація довкола Оріхівського вузла оборони. Там загарбники чинять тиск одразу з трьох напрямків: із боку Малих Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Біля Гуляйполя рубежі надійно утримує 7-й корпус десантно-штурмових військ, який раніше успішно виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Попри концентрацію броні противника у 20-кілометровій зоні, українські воїни стримують загарбників.

Сьогодні на Запорізькому напрямку є певні перестороги. Вони полягають в тому, що угруповання військ доволі потужне, вони мають масив техніки, який можуть застосувати, але про якісь значні загрози проривів фронту говорити не доводиться,

– запевнив Василь Пехньо.

Погодні пастки та повітряний терор

Наміри росіян скористатися туманами й погіршенням погоди для прихованого просування зазнали поразки. Українські оператори безпілотників вчасно виявляють штурмові групи ворога та завдають їм нищівних ударів, про що свідчать добові рекорди втрат противника в живій силі.

Найбільшою небезпекою для Запоріжжя та Дніпра залишаються системні ворожі атаки балістичним озброєнням і керованими авіабомбами. Цими ударами по цивільній інфраструктурі та мостових переправах агресор намагається зробити великі південні міста непридатними для життя.

Раніше експерти попереджали, що тривале накопичення сил ворога під Гуляйполем може зірватися через проблеми з логістикою.