У Дії пояснили, що робити, якщо виникли проблеми з бронюванням працівника онлайн
- Послуга бронювання працівників через Дію може не спрацьовувати, якщо інформація про працівника не внесена в реєстр "Оберіг" або якщо він оформлений на іншу компанію.
- Працівник може самостійно виправити цю проблему через Резерв+ або звернувшись до Пенсійного фонду, а роботодавець має оновити дані в ПФУ.
Послуга оформлення бронювання від мобілізаці доступна в Дії. Заяву про бронювання працівників через портал можна орормити за 10 хвилин. Але в деяких випадках послуга може не спрацьовувати.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення від Дії.
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Що робити, якщо працівник не відображається в системі для бронювання
Роботодавці критичних підприємств, які бронюють своїх працівників через Дію, можуть отримати повідомлення про те, що "Особу не працевлаштовано на підприємстві", або про нього немає даних у реєстрі "Оберіг".
Таке трапляється, якщо інформацію про людину до реєстру ще не передав Пенсійний фонд, або ж якщо працівник оформлений на іншу компанію чи має ФОП.
У Дії говорять, працівник сам може виправити цю проблему та подати запит на працевлаштування: або в застосунку Резерв+, або через звернення до Пенсійного фонду.
Якщо оновлювати інформацію про роботу через Резерв+, необхідно зробити такі кроки:
- авторизуватися в застосунку:
- у розділі "Меню" вибрати "Виправити дані онлайн";
- у розділі "Неактуальне місце роботи" перевірити інформацію та надіслати запит.
Якщо інформація внесена правильно, то дані мають підтягнутися в реєстрі.
Якщо це не спрацювало, то компанія має оновити дані про працівника в Пенсійному фонді.
Через портал ПФУ у розділі "Комунікації" працедавець може надіслати оперативне повідомлення про трудові відносини. Таке повідомлення бажано подавати одразу, коли сталися зміни, або хоча б наступного дня. Якщо дані були отримані вчасно, то людина з'явиться в реєстрі "Оберіг" і її можна буде забронювати від мобілізації.
Якщо цього не зробити, то працедавець має надіслати розрахунок за останній звітний період до Податкової служби та почекати, доки Пенсійний фонд самостійно оновить інформацію.
У Дії наголошують, що процес бронювання працівників через Дію є автоматизованим, тож уся інформація перевіряється системою, а не людьми.