Бронювання у Дії спрощено: що змінилось для українців та як скористатися оновленням

Відтепер не потрібно спершу знімати бронь з працівника, перш ніж подавати нову заяву. Тепер це можна зробити менш ніж за 24 години.

Такою послугою можуть скористатись юридичні особи та їхні філії. Про це повідомили в Дії.

Що відомо про бронювання в Дії?

Таку заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа. Однак для цього потрібно, щоб ЄДРПОУ компанії був внесений до Єдиного переліку.

Відтепер в Дії є "безшовний" механізм, який дозволяє продовжити бронювання без перерви, якщо не змінювались критичність підприємства та роль працівника.

Що потрібно робити?

Спершу авторизуйтеся у Дії як керівник чи підписант або уповноважена особа;

оберіть послугу "Продовження бронювання працівників";

перевірте автоматично завантажені дані про вашу компанію;

оберіть осіб, яким ви маєте продовжити бронювання, та внесіть їхні дані;

перевірте сформовану заяву й підпишіть її КЕПом.

