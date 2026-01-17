Бронь отримають не всі: юрист пояснив, скільки має заробляти військовозобов'язаний у 2026 році

Після ухвалення держбюджету на 2026 рік в Україні оновилися вимоги до розміру заробітної плати для бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Порядок бронювання регулюється постановою Кабміну.

Бронювання можна оформити повністю онлайн. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Лідії Карплюк для "РБК-Україна".

Якою має бути заробітна плата для отримання бронювання?

Згідно з постановою Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року, працівникам критично важливих підприємств, які підлягають бронюванню, протягом усього строку відстрочки має нараховуватися щомісячна заробітна плата. Її розмір не може бути нижчим за мінімальну по країні, помножену на коефіцієнт 2,5.

Крім того, одним із критеріїв для віднесення підприємства до критично важливого є середня заробітна плата застрахованих працівників за останній календарний місяць – вона також має становити не менше мінімальної зарплати, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Зверніть увагу! Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", із 1 січня мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 647 гривень.

Для відповідності вимогам середня зарплата на підприємстві та зарплата заброньованого працівника у 2026 році мають бути не нижчими за 21 617,5 гривні.

Як відбувається процедура бронювання?

Процедура бронювання відбувається повністю онлайн через портал Дія. Завдяки постанові № 1608 термін опрацювання заявок скорочено до 24 годин у межах експериментального періоду.

Дані працівників автоматично перевіряються через державні реєстри, а підтвердження бронювання здійснюється в електронному вигляді – через QR-код у застосунку Резерв+.

Крім того, завдяки нещодавнім змінам у законодавстві, підприємствам оборонно-промислового комплексу дозволено отримувати повну бронь на 45 днів для врегулювання питань зі штрафами в ТЦК – у цей період мобілізація працівників заборонена.

