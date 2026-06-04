Бронювання від мобілізації: що важливо зробити працівникам до 1 вересня

Кабмін у травні ухвалив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Попри вже наявне бронювання деякі особи можуть зіткнуть із низкою питань.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України.

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Що варто зробити працівнику, а за що відповідає роботодавець?

У Мінекономіки пояснили, що працівники критично важливих підприємств, які мають бронювання від мобілізації, не повинні самостійно підтверджувати критичний статус підприємства. Процедури щодо збереження такого статусу виконує роботодавець або відповідальні особи.

Водночас працівникам рекомендують перевіряти, чи залишається чинним їхнє бронювання. За цією інформацією варто звернутись до роботодавця чи відповідальної особи на підприємстві та уточнити актуальний статус.

Також важливо стежити за актуальністю військово-облікових даних. У разі зміни персональних даних їх необхідно своєчасно оновити відповідно до чинних вимог.

Отже, саме роботодавець має контролювати питання бронювання працівників та є відповідальним за підтвердження критичного статусу підприємства і взаємодіє з державними органами.

Нагадаємо, до 1 вересня чинні бронювання та статус підприємства залишаються дійсними, оскільки триватиме перехідний період.

Одна зі змін торкнеться зарплати працівників. Щоб підприємство могло мати статус критично важливого та бронювати робітників, мінімальна зарплата має бути не меншою за 25 941 гривню. У прифронтових громадах – від 21 618 гривень.