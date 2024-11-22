Нові правила бронювання працівників: що зміниться з грудня 2024 року

Кабмін 15 листопада 2024 року затвердив оновлені правила бронювання працівників та критерії для надання статусу критично важливого підприємства. Зміни спрямовані на забезпечення балансу між потребами Збройних Сил та ринком праці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NV. Відтепер забронювати співробітників зможуть лише ті компанії, які відповідають певним вимогам.

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Уряд представив нові критерії для бронювання

Серед нових критеріїв для компаній, які бажають забронювати своїх працівників:

середня зарплата працівників підприємства – не менше 20 000 грн на місяць (2,5 мінімальні зарплати);

зарплата заброньованих працівників також має відповідати цьому критерію;

відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У Кабміні вважають, що такі умови допоможуть уникнути зловживань і боротьби з тіньовою зайнятістю.

Хто надаватиме статус критично важливого підприємства

Нові правила передбачають, що статус критично важливого підприємства будуть присвоювати відповідні відомства залежно від галузі:

Мінекономіки – загальне управління;

Міненергетики – для енергетичних підприємств;

Міноборони – для оборонно-промислового комплексу;

ОВА та ТЦК – для малого та середнього бізнесу.

Юрист об’єднання "Актум" Ігор Мунтяну пояснив, що нові правила покликані запобігти маніпуляціям із юридичною адресою підприємств.

Тепер обласні військові адміністрації передаватимуть свої критерії на погодження Міноборони та Мінекономіки, що мінімізує суб’єктивність у рішенні.

Бронювання через портал "Дія"

З 1 грудня всі заявки на бронювання працівників подаватимуться виключно через вебпортал "Дія". Як уточнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, використання порталу дозволить інтегрувати дані до електронних систем і прискорить процес розгляду заявок.

Для підприємств запроваджено щомісячний моніторинг відповідності новим критеріям. Компанії, які вже мають статус критично важливого, мають переоформити бронювання співробітників до 28 лютого 2025 року.

Кабмін обіцяє внести зміни до нормативних документів, що регламентують цей процес, а також визначити механізм позбавлення статусу у разі порушень.