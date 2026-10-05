Кому не дадуть бронювання від мобілізації: перелік обмежень та спеціальностей

В Україні не всі працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації. Зокрема, на можливість відстрочки впливають умови працевлаштування, стан військового обліку та наявність відстрочки.

Правила бронювання прописані, зокрема, у листах Міністерства економіки та Міністерства оборони України, передає ТСН.ua.

Що унеможливлює бронювання

Оформлення бронювання доступне лише для військовозобов'язаних, які працевлаштовані офіційно за трудовим договором або контрактом. Гіг-спеціалісти, фізичні особи-підприємці та особи, які працюють за цивільно-правовими угодами, не мають права на бронювання незалежно від статусу підприємства.

Також обов'язковою умовою є перебування працівника на військовому обліку та наявність військово-облікового статусу. Відсутність відповідних документів може стати причиною для відмови. До того ж попередня військова служба не є обов'язковою вимогою для отримання бронювання.

Також заборонене одночасне оформлення відстрочок за різних підстав. Якщо працівник уже користується відстрочкою через, зокрема, навчання на денній формі, самостійне виховання неповнолітньої дитини або утримання дітей-сиріт, підприємство не зможе його забронювати.

Роботодавцям радять перевіряти наявність чинних відстрочок у робітників до подання документів.

Деякі військові спеціальності позбавляють права на відстрочку

Окремою підставою для відмови є наявність у працівника дефіцитної військово-облікової спеціальності. Її можна перевірити у військовому квитку.

До списку обмежень потрапили:

оператори бойових машин піхоти (код 121) та десанту (код 122),

танкісти середніх танків (код 113) та танкісти танків із ракетно-гарматним озброєнням (код 117),

снайпери (код 110),

фахівці з протитанкових гармат (код 137),

фахівці з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами (код 065),

фахівці з радіотехнічних засобів управління зенітними ракетами малої дії (код 071).

Крім того, під обмеження підпадають фахівці з гармат калібру 152 міліметри (код 133), самохідних гармат калібру 152 міліметри (код 134) і калібру від 76 до 130 міліметрів (код 136).

Порядок подання документів та терміни дії

Для оформлення бронювання роботодавець підготовлює пакет документів. У супровідному листі додають копію наказу про прийняття працівника на роботу або копію трудового договору, а також копію протоколу зборів про обрання керівника компанії.

Остаточне рішення ухвалює Міністерство економіки після перевірки наданих даних. Максимальний термін дії наданої відстрочки не перевищує шість місяців.