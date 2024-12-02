Чи втратять заброньовані бронювання у грудні: оновлені вимоги до підприємств

Починаючи з 18 травня 2024 року, певні особи в Україні, які мають військовий обов'язок, більше не будуть звільнятися від мобілізації. Ця зміна особливо стосується чоловіків, які працевлаштувалися на підприємствах після цієї дати.

24 Канал з посиланням на постанову Кабміну розповідає, яким критеріям мають відповідати підприємства та організації для бронювання працівників з 1 грудня.

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Важливо! Забронювати можна працівників критично важливих підприємств, заробітна плата яких вища за 8000 гривень та помножена на коефіцієнт 2,5. Тобто мовиться про 20 000 гривень.

Частина заброньованих втратить статус

Зокрема, нардеп Богдан Кицак уточнив, що нові правила передбачають, що лише ті, хто був працевлаштований до 18 травня 2024 року, можуть залишатися заброньованими від мобілізації.

Якщо працівник після цієї дати з'явився на певному підприємстві і отримував бронь – наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, – а ми говорили, що вона зросла від 900 000 до 1,6 мільйона, – значна частина втратять статус заброньованих,

– пояснив Кицак.

Також раніше стало відомо, що всі відстрочки від мобілізації, надані Мінекономіки чи через Дію, залишаються чинними лише до 28 лютого 2025 року.

Як зазначили в Мінекономіки, військовозобов'язані, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком. Критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 000 гривень.

Що кажуть у Мінекономіки

Водночас, за даними Мінекономіки, нові вимоги до бронювання не містять жодних обмежень щодо дати працевлаштування працівника.

Ця норма покликана забезпечити, щоб компанії могли підтримувати постійну кількість заброньованих працівників, незалежно від дат найму окремих співробітників. Слід зазначити, що це правило залишається незмінним і в останній редакції інструкцій з бронювання.

Водночас підприємства зможуть розброньовувати тих, у кому втратили потребу, і замість них бронювати справді критичних працівників. Втім, якщо щомісячний моніторинг підприємства виявить недоліки, його критичність може бути анульована через втрату критеріїв щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків і кількості військовозобов'язаних