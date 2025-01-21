Людину, у якої є бронювання, мають подати на нове: у Мінцифри пояснили нюанси процесу

У Мінцифри пояснили, як проходить процедура перебронювання. Там запевнили, що система працює стабільно.

Збоїв у роботі послуги не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Валерію Коваль, заступницю директора розвитку електронних послуг Мінцифри в ефірі телемарафону.

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Які нюанси процедури бронювання

Зброїв у системі не буде, оскільки є подроковий алгоритм дій, які має зробити керівник підприємства.

Для отримання бронювання на порталі "Дія" треба обрати послугу бронювання, ввести дані працівника і відправити на обробку. Якщо підприємство вже має статус критичного, то така заява обробиться без очікування 72 годин.

Якщо ж бронювання невдовзі закінчується, то підприємство може анулювати діюче бронювання і подати одразу на нове. Протягом 72 годин воно буде видане, якщо підприємство має статус критичного.

Так підприємство може вчасно перебронювати своїх важливих працівників.