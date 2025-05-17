Чи будуть зміни у бронюванні від мобілізації на підприємствах: в уряді відповіли

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Втім, працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від призову.

Кабінет міністрів вважає, що зараз критерії бронювання задовольняють і військових, і економіку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслює "Телеканал Рада".

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Чи відбудуться зміни у бронюванні від мобілізації

Український прем'єр каже, що найближчим часом уряд не планує суттєвих змін щодо критеріїв і підходів бронювання. Шмигаль пояснює, що вони дуже чітко виписані, цифровізовані, прозорі та зрозумілі.

За його словами, спільно з військовими уряд слідкує за тим, як відбувається бронювання, кого саме бронюють та в яких галузях.

Що стосується бронювання в цілому по наших галузях, то в нас це не відрізняється абсолютно нічим від інших. В нас це від 50% до 75%, не дивлячись на те, що в нас є такі величезні підприємства, як "Укрзалізниця", і так далі,

– додає Шмигаль.

Він зазначає, що для критичних підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу є відповідний підхід спільно з Міністерством оборони та Генштабом.

Прем'єр також пояснює, що на підприємствах, які вважаються критичними, сплачують податки, тримають рівень середньої заробітної плати вище від середнього в галузі, кожна людина, яка отримує офіційну заробітну плату, має право бути заброньованою.

Зауважимо, що з 1 квітня бронювання працівників можливе лише для підприємств з оновленою критичністю. Окрім того, воно здійснюється лише в електронному форматі через портал Дія.