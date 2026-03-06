На 45 днів і не для всіх: у Дії з'явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК

Для підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для ЗСУ, запровадять новий механізм бронювання працівників. Він дозволить тимчасово забронювати співробітників навіть за наявності проблем із військовим обліком.

Мінцифра працює над розвитком функціоналу порталу "Дія". Про це в колонці для "РБК-Україна" розповідає заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Як тепер можна буде тимчасово забронювати військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку в ТЦК?

В Україні запровадять окремий інструмент бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України.

Нова послуга дозволить таким підприємствам бронювати співробітників на строк до 45 календарних днів, навіть якщо у них є невирішені питання з військовим обліком. Зокрема, йдеться про випадки, коли відсутні або некоректні облікові дані, або працівник перебуває у розшуку. Згідно з умовами, працівники отримуватимуть бронювання на період до 45 днів з моменту початку трудових відносин, але не пізніше дати завершення статусу критичності підприємства.

Очікується, що відповідний функціонал стане доступним на порталі Дія до кінця березня 2026 року.

Що потрібно знати про бронювання у 2026 році?