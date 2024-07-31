Мобілізація в Україні: як працює бронювання через портал Дія

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії військовозобов'язаних можуть бути заброньовані від призову. Зокрема, забронювати їх можна й через додаток Дія.

Уряд пояснив, як працює бронювання через застосунок Дія. Також розповіли, що за тиждень було заброньовано понад 55 тисяч співробітників.

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Як це працює

Процедура бронювання через Дію займає до 15 хвилин. Спочатку керівник подає через портал Дія заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом.

Система перевіряє:

чи справді військовозобов’язаний працевлаштований офіційно;

чи є про військовозобов’язаного дані в реєстрі Оберіг.

Пізніше керівник протягом доби отримує повідомлення про результат розгляду. Якщо все пройшло успішно – інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити через Дію й за потреби роздрукувати.