Не всім українцям продовжать бронювання на місяць, – Міноборони

Бронювання від мобілізації на один місяць продовжать лише деяким категоріям українських громадян. Це стосується тих громадян, які мали чинне бронювання станом на 19 грудня 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко у фейсбуці.

До теми Кабмін продовжив на місяць чинні бронювання від мобілізації через кібератаку

Що сказала Черногоренко про продовження бронювання

Катерина Черногоренко написала, що Кабінет Міністрів України 24 лютого ухвалив рішення автоматично подовжити чинні бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку,

– зазначила заступниця глави Міноборони.

Як приклад посадовиця навела ситуацію, що якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, то його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року.

"Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки – роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів", – написала Черногоренко.

Вона також наголосила, що в строк до 27 грудня для всіх військовозобов'язаних, які бачать своє бронювання в застосунку Резерв + та підпадають під дію постанови Кабміну, Міноборони продовжить бронювання автоматично.

До слова, росіяни у ніч на 20 грудня здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. У ЦПД наголошували, що доступ до бази Оберіг не втрачений, а витоку даних з держреєстрів вдалося уникнути.