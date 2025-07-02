Мобілізація в Україні: кого з держслужбовців можна забронювати у 2025 році

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Верховна Рада пропонує внести зміни до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У зв'язку з цим може змінитися порядок бронювання держслужбовців. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в липні: хто має право на виїзд за кордон

Як законопроєкт № 13429 вплине на бронювання держслужбовців

Згідно із зареєстрованим законопроєктом № 13429 у державних органах, які працюють по всій території України, можуть бути заброньованими всі військовозобов'язані працівники.

Проте у Нацполіції, ДБР, прокуратурі, Бюро економічної безпеки, кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах та слідчих органах можна забронювати не більше 50% військовозобов'язаних працівників.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що основними цілями та завдання бронювання є:

забезпечення безперебійної роботи критично важливих об'єктів: бронювання спрямоване на збереження кваліфікованих кадрів, які необхідні для підтримки життєдіяльності держави та обороноздатності;

підтримка економічної стабільності: забезпечення безперебійної роботи підприємств, особливо тих, які виробляють товари та послуги, необхідні для військових та цивільного населення, сприяють підтримці економіки в умовах воєнного стану;

збереження людського капіталу: бронювання дозволяє зберегти висококваліфікованих фахівців, які мають важливе значення для конкретних галузей та підприємств;

оптимізація використання людських ресурсів: бронювання допомагає більш ефективно розподіляти людські ресурси, враховуючи потреби як військової, так і цивільної сфери;

підтримка діяльності органів державної влади: забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів, судів та прокуратури.

Проте обсяги бронювання в умовах наростання загроз державному суверенітету та територіальній цілісності України не можуть бути надмірними. У зв'язку з цим бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах: державної служби категорії А, голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов'язані;

державної служби категорій Б, В, в органах місцевого самоврядування – не більше 50 відсотків кількості військовозобов'язаних;

в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (крім військовозобов'язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини), а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

Зауважимо, що критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.