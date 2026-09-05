Автоматично не продовжать: що потрібно знати про правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні відстрочка від призову для працівників критично важливих підприємств надається на певний строк. Оформити бронювання самостійно військовозобов'язаний не може, оскільки процедуру здійснює виключно роботодавець через портал Дія.

24 Канал розповідає про порядок надання відстрочки.

Що потрібно знати про надання бронювання?

Порядок надання бронювання регламентується статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постановою Кабінету Міністрів № 76. Саме ці нормативно-правові документи визначають чіткий перелік осіб, які мають право на збереження робочого місця та тимчасове звільнення від призову.

Оформити відстрочку від мобілізації можуть лише співробітники тих підприємств, установ та організацій, які офіційно отримали статус критично важливих. Ідеться про компанії, що безпосередньо забезпечують потреби Збройних сил України, інших військових формувань, або підтримують стабільну роботу економіки та життєдіяльність населення.

Процедура оформлення повністю перебуває у зоні відповідальності роботодавця, тому військовозобов'язаний громадянин не має змоги подати таку заяву особисто. Керівник підприємства або уповноважена ним особа ухвалює рішення щодо конкретного працівника та подає необхідні відомості в електронній формі через портал Дія.

Таким чином, можливість отримання броні повністю залежить від двох основних умов: наявності у підприємства підтвердженого статусу критично важливого та включення співробітника до спеціальних списків.

Відстрочка надається на строк до 12 місяців, після завершення яких бронювання не продовжується автоматично. Якщо працівник і надалі відповідає всім встановленим критеріям, роботодавець зобов'язаний пройти всю процедуру повторно.

Нагадаємо, підприємствам варто перевірити строк дії рішення про критичність, адже без його актуального підтвердження надалі бронювати працівників не вийде. Це стосується компаній, які отримали статус критичності до 2 червня 2026 року та не перепідтвердили його. Якщо документи вже оновили, додатково нічого робити не потрібно – строк дії визначатиметься новим рішенням або попередньою датою залежно від процедури.

Варто зазначити, що ФОП не можуть скористатися бронюванням, оскільки така можливість передбачена для юридичних осіб зі статусом критично важливого підприємства.