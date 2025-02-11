Бронювання від мобілізації: хто втрачає право у 2025 році та що робити
- 28 лютого 2025 року закінчуються терміни бронювання для військовозобов'язаних чоловіків в Україні, і підприємства мають подати документи на перепідтвердження.
- Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно відповідати новим вимогам, включаючи середню зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць і відсутність податкових боргів.
- Компанії, що не відповідають вимогам, втрачають статус критично важливих, і не можуть подавати документи на бронювання протягом шести місяців.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Проте окремі категорії військовозобов'язаних мають право на оформлення відстрочки.
Згідно з новими правилами мобілізації частина оформлених бронювань у лютому втрачає чинність, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про перебронювання працівників
Так, 28 лютого 2025 року у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні, які мали бронювання, закінчується його термін. Тобто підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. У випадку підтвердження підприємства можуть забронювати працівників ще на рік.Аби відповідати статусу критично важливого підприємства компанії повинні відповідати низці нових вимог, зокрема:
- середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць
- відсутність податкових боргів.
Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менше 20 тисяч гривень щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, наступні шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.
Після 28 лютого керівники критичних підприємств матимуть 72 години на перебронювання працівників за допомогою порталу Дія. Військовозобов'язані, яких не перебронюють, відповідно, втратять право на відстрочку – і можуть бути мобілізовані.