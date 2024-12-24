Кабмін продовжив на місяць чинні бронювання від мобілізації через кібератаку

В Україні мали змінитись правила бронювання від мобілізації. Кабмін ухвалив рішення щодо цього.

Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично продовжити чинні бронювання від мобілізації на місяць. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

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Прозорість та зручність забезпечать

Відповідне рішення уряду стосується тих бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Причина цього – кібератака на державні реєстри, яка сталась 19 грудня та стала наймасштабнішою за час повномасштабного вторгнення.

Бронювання продовжать на місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

У Мінекономіки пояснили, що, наприклад, якщо термін дії бронювання закінчувався 20 грудня 2024 року, його продовжать до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки – його зможуть його відновити після відновлення роботи реєстрів.

Це рішення дає змогу військовозобов'язаним з чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час,

– підкреслив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Державні реєстри України 19 грудня 2024 року зазнали серйозної кібератаки, яка тимчасово зупинила роботу критично важливих сервісів, зокрема реєстрів актів цивільного стану, юридичних осіб, та прав на нерухоме майно.