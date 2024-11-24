Бронювання від мобілізації: аудит виявив зловживання у 5 відсотках підприємств

Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації працівників критичних підприємств. Юлія Свириденко розповіла, що зміни були розроблені на основі результатів аудиту.

Аудит виявив зловживання у 5 відсотках підприємств, яким присвоїли статус критичних. Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла, про що йдеться, передає 24 Канал.

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Поднормове збільшення заброньованих

За словами посадовиця, у 5 цих відсотках підприємств в різних частинах країни були виявлені схожі ознаки порушень попри те, що статус критичності вони отримували у різних установах: від обласних адміністрацій до міністерств. Свириденко вказала на системний характер проблеми.

Міністр розказала, що за даними моніторингу були установи, які після отримання статусу критичності різко знизили зарплати працівникам, а деякі – шукали способи для понаднормового збільшення заброньованих.

Щоб уникнути подібних випадків якраз й був змінений підхід до визнання підприємств критичними. Зміни запрацюють вже з 1 грудня.

Свириденко підкреслила, що бронювання від мобілізації триватиме й надалі. Бо, на її думку, це єдиний спосіб втримати економіку на плаву і зберегти баланс між потребами армії у фінансуванні і у людях.

Міністр наголосила, що лише 12 відсотків українських підприємств мають статус критично важливих. Одначе саме вони у 2022 – 2023 роках генерували близько 67 відсотків доходів всіх підприємств країни. У перерахунку на одного заброньованого працівника виходить близько 1,2 мільйона гривень податків на рік. Приблизно стільки, каже Свириденко, потрібно для забезпечення одного військового у рік.