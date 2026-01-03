Мобілізація 2026: в Україні запровадили нові критерії для бронювання працівників

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України змінило критерії визначення суб'єктів господарювання, що мають важливе значення для галузей національної економіки. Зокрема, до переліку повернули рівень середньої зарплати відносно середньої зарплати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ № 3650 від 22 грудня 2025 року, який розміщено на сайті міністерства.

Що змінилося для підприємств?

Відповідно до змін, на бронювання можуть розраховувати підприємства, у яких працює не менше ніж 50 осіб і які забезпечують середню заробітну плату за останній звітний місяць на рівні щонайменше удвічі вищому за середню зарплату по країні за останній звітний податковий рік.

Водночас для підприємств, які налічують від 20 до 49 працівників, зарплата має бути щонайменше втричі більшою.

Довідка. Подібні критерії вже були у наказі Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року, але у новій чинній його редакції, затвердженій наказом №471 від 11 вересня 2025 року, вони відсутні.

До того ж на статус важливого для економіки підприємства можуть розраховувати виробники з переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується з бюджетних коштів, затвердженого Мінекономіки.

