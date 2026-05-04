Усі бронювання й відстрочки будуть перевіряти ретельніше: у Раді хочуть створити новий спецорган

Наразі в Україні до 2 серпня триває воєнний стан, а з ним і загальна мобілізація. Деякі категорії чоловіків мають при цьому бронювання. Проте систему бронювання, а також надання відстрочок, зокрема студентам, планують переглянути.

Відповідну заяву в коментарі для "Телеграфу" зробив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Здебський.

Як пропонують переглянути систему бронювань?

Нардеп стверджує, що систему бронювання потрібно переглянути. За його словами, навколо цієї теми багато спекуляцій, але водночас існують серйозні питання до відстрочок, адже студентами нині можуть ставати і в 40, і навіть у 50 років.

Здебський підкреслює, що проблема не стільки в самому механізмі бронювання, скільки в підході до нього. Нині є чимало випадків необґрунтованих або формальних бронювань, хоча частина людей дійсно працює на критично важливих підприємствах і приносить користь.

За словами депутата, це складна тема, але необхідно змінювати правила: запровадити чітку систему, посилити контроль і створити окремий орган, який відстежуватиме бронювання та відстрочки.

До речі, заступник командира підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев пояснив 24 Каналу, що до тих, хто ухиляється, варто застосовувати альтернативний підхід: запропонувати контрактну службу або роботу зі зведення фортифікацій.

Водночас він наголошує, що бронювання має залишатися для аграріїв, підприємств критичної інфраструктури та інших важливих секторів, щоб країна могла функціонувати під час війни. Однак це не повинно ставати способом уникнення служби для тих, хто просто не хоче йти на фронт.

Нам треба покращити бронювання, мобілізацію, відстрочки тощо. Армія потребує людей,

– додав Здебський.

При цьому, нещодавно представник Міноборони Іван Гаврилюк визнав зловживання в мобілізації. Мовиться, зокрема, про випадки, коли під час перекриття доріг працівниками ТЦК трапляються порушення, і уточнив, у яких випадках такі дії є незаконними.

Заступник міністра також зазначив, що нині ведеться системна робота над зміною підходів до мобілізації, і висловив готовність обговорювати проблемні моменти з народними депутатами.

Що треба знати про систему бронювання?

У 2026 році в Україні діє оновлена система відстрочок від мобілізації та бронювання, але скористатися нею можуть не всі. Оформити відстрочку онлайн через застосунок Резерв+ можуть представники 11 категорій, зокрема:

студенти;

батьки трьох і більше дітей;

люди з інвалідністю.

Водночас окремі випадки, як-от опіка над дитиною з інвалідністю чи статус родича загиблого військового, потребують особистого звернення до ЦНАПу – там процедура може тривати до двох тижнів.

Механізм бронювання залишається чинним, але правила стали жорсткішими: встановлено конкретні вимоги як до працівників, так і до підприємств. Якщо їх не дотримано, у бронюванні можуть відмовити навіть тим, хто працює у критично важливих сферах.

Щодо освіти, чоловіки мають право на відстрочку і після 25 років, якщо продовжують навчання у вишах без порушень. Ідею скасувати таку можливість для старших студентів поки не затвердили.