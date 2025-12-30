Чи можливо отримати бронювання відразу при працевлаштуванні: відповідь юриста

Законодавство не встановлює чітких строків, коли саме роботодавець може забронювати працівника – через певний період роботи чи з першого дня. Це дає можливість оформлювати бронювання у будь-який час.

Що потрібно, щоб отримати бронь відразу?

За словами фахівця, для того щоб претендувати на бронь, військовозобов'язаний працівник має виконати кілька обов'язкових умов. Зокрема, він повинен перебувати на військовому обліку та мати чинний обліковий документ, оновити персональні дані про місце проживання і контакти, а також не перебувати у розшуку ТЦК.

Юрист уточнює, що військовозобов'язаному необхідно привести у відповідність персональні дані, передбачені перехідними положеннями закону про мобілізацію та військовий облік, звернувшись до ТЦК, ЦНАПу або скориставшись застосунком Резерв+.

Водночас поширена думка про те, що бронювання можливе лише після завершення випробувального терміну, не має законодавчого підґрунтя. Обмежень щодо мінімального стажу роботи на підприємстві для бронювання законом не передбачено.

Якщо підприємство має статус критично важливого, а працівник відповідає всім необхідним вимогам, процедуру бронювання можна розпочинати одразу після видання наказу про його прийняття на роботу,

– зазначає Михайло Лобунько.

Що відомо про зміни у мобілізації на 2026 рік?