Бронь від мобілізації: як її оформити

Бронювання від мобілізації є особливим видом відстрочки для співробітників критично важливих для держави підприємств.

Як оформлюється бронювання роз'яснила адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи мобілізують чоловіків з цукровим діабетом

Як оформлюється бронь

Якщо підприємство визнається об'єктом критичної інфраструктури, його керівництва подає до Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання.

Потім протягом 3 робочих днів Генштаб ухвалює рішення і повідомляє ТЦК.

Кожному заброньованому співробітнику надається документ із підтвердженням відстрочки.

Бронь від мобілізації можна оформити через сервіс Дія. Керівник подає список співробітників, а система бере відомості про них з сервісу "Оберіг".

Дивіться також Обмежено придатних без повторної ВЛК з 6 червня оголосять у розшук, – Житомирський ТЦК

До слова, 1 квітня набирають чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, зокрема старі відстрочки втратять свою силу. Відтепер підприємства можуть бронювати своїх працівників виключно через портал Дія.