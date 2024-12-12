Зарплата має значення: при якому доході можна отримати бронь від мобілізації

В Україні змінився процес бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, щоб працівника забронювали, він має отримувати певний рівень заробітної плати.

В Україні набула чинності нова редакція Порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану (Порядок №76). Юрист Владислав Лук'яненко каже, що, згідно з оновленим документом, забронювати можуть лише працівників із певним рівнем зарплати, передає 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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За яких умов працівника можуть забронювати

За словами Лук'яненка, щоб військовозобов'язаного працівника забронювали, він має відповідати таким критеріям:

перебувати на військовому обліку;

оновити військово-облікові дані;

працювати на критично важливому підприємстві, на якому нараховується зарплата за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір 20 000 гривень.

Зверніть увагу! Це означає, що для того, щоб забронювати працівника у грудні 2024 року, потрібно, аби його нарахована зарплата за кожен з місяців третього кварталу (липень, серпень та вересень) була не меншою за 20 000 гривень. Якщо бронювання такого працівника відбуватиметься у місяцях першого кварталу 2025 року – перевірятимуть зарплату за жовтень, листопад та грудень.

Юрист також зауважив, що коли особа не оновила дані та перебуває в розшуку, її неможливо забронювати.

Зазначимо, що з моменту формування списку в реєстрі "Оберіг" переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік здійснюється автоматично у разі відповідності всім вище наведеним вимогам протягом 72 годин.

Тобто, у разі відповідності всіх даних у реєстрах "Оберіг", ПФУ, ДПС та відповідно до пункту 29 Порядку, інформація протягом трьох днів автоматично з'являється у мобільному застосунку "Резерв+", без необхідності звернення до відповідного ТЦК та СП,

– каже Лук'яненко.

Зауважимо, що термін дії відстрочки для військовозобов'язаних працівників критично важливого підприємства на підставі бронювання не може перевищувати 12 місяців.