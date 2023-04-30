У Броварах клієнтку відмовилися обслуговувати українською: поліція відреагувала

У Броварах, що на Київщині, спалахнув мовний скандал. В одному з магазинів торгівельного центру "МаркМолл" продавчині відмовилися обслуговувати клієнтку державною мовою.

Про інцидент повідомив громадський діяч Костянтин Андріюк. До нього звернулася клієнтка магазину, яку відмовилися обслуговувати державною мовою.

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Відмовилися обслуговувати державною мовою та дати чек

На опублікованому відео спершу видно перепалку клієнтки та персоналу магазину Ani-look, які порушували чинне законодавство щодо надання послуг державною мовою. Свою позицію одна з продавчинь аргументувала тим, що вона "російськомовна українка". Увесь конфлікт клієнтка зафіксувала на відео.

Після цього магазин не видав клієнтці чек про оплату за товар. Відповіді про наявність касового апарату персонал не надав. Крім того, працівники відмовилися показати свідоцтво про реєстрацію ФОП. На місце прибули правоохоронці.

Мовний скандал у Броварах: дивіться відео

У коментарі виданню "Трибуна" в управлінні поліції міста Бровари повідомили, що відомості про інцидент внесено до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Водночас клієнтка магазину повідомила, що найближчим часом напише заяву на магазин.

Реакції магазину на скандал поки що немає.

В Одесі спалахнув скандал у коледжі

В Одеському театрально-художньому фаховому коледжі спалахнув мовний скандал після скарги студента на 82-річну викладачку, яка проводила онлайн-лекції російською мовою. Родичка викладачки, правозахисниця Ксенія Проконова звинуватила студента людиною, яка бажає "обмежити свій освітній обрій за рахунок російських композиторів". А керівництво коледжу вона звинуватила в тиску на викладачку, мовляв, її змусили звільнитися.

Секретарка навчального закладу підтвердила, що жінка звільнилася після скарги студента. Однак при цьому на неї ніхто не тиснув. Натомість після наради викладачці запропонували написати заяву за власним бажанням.