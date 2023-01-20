Священник відкрив двері церкви: як і де рятували малюків під час авіакатастрофи у Броварах

Ранок 18 січня став трагічним для міста Бровари на Київщині та для всієї країни через авіакатастрофу, в якій загинули 14 людей, включно з керівництвом МВС. Унаслідок падіння гелікоптера постраждали понад 2 десятки осіб, але їх могло б бути й більше, якби не героїзм тих, хто рятував дітей.

Журналісти провели на місці трагедії увесь день та розповіли про те, як місцеві рятували дітей, які були у садочку. Зокрема й про героїзм вихователів, про який у своєму зверненні згадував президент Володимир Зеленський.

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"Вертоліт летить прямо на нас"

Місцевий мешканець Микола за кілька хвилин привів до садочка, на який упав вертоліт, свого сина. Тільки-но він хотів переодягнути дитину, як почув незвичний гул. Глянувши у вікно, чоловік побачив вертоліт, який падає прямо на садок, тому він крикнув, аби всі ховалися. Вибухова хвиля повалила чоловіка на землю, але сина, на щастя, не зачепило. Він швидко взяв його на руки, вибіг на вулицю та почав кричати й кликати на допомогу.

Унаслідок трагедії у Миколи опік ноги, забій попереку і грудної клітки, однак його не госпіталізували. Та чоловіка більше турбував стан сина, адже після реакції на шок у нього піднялася температура і в день трагедії він не розмовляв.

Він боїться піти сам в туалет, в кімнату. Боїться, що туди прилетить червоний вертоліт,

– каже чоловік.

Виховательки передавали дітей через вікна

Після вибуху до садочка почали прибігати схвильовані батьки, волонтери та правоохоронці складали списки і тоді ще було не зрозуміло, хто ще перебуває всередині садочка, який охопила пожежа.

Місцева волонтерка Лідія також прибула на місце трагедії, адже її син вчиться у школі біля садочка, на який упав вертоліт. Жінка пригадує, що коли приїхала туди, то побачила, як виховательки з вікон та паркану передавали дітей простим перехожим, яких далі несли в школу поруч. Швидкі в той момент тільки під'їжджали.

Трьох дітей до себе додому забрали підлітки Гліб, Андрій, Вітя та Антон. Про цих школярів ви можете прочитати в окремому матеріалі.

Священник відкрив двері церкви

Буквально за 100 метрів від садочка розташований місцевий храм Трьох Святителів УГКЦ. На момент падіння гелікоптера священники в храмі якраз розпочинали літургію напередодні Водохреща. Отець Олег Панчиняк розповів, що після вибуху вийшов на вулицю і побачив людей, які вибігають із садочка і не мають де сховатися, то ж він відкрив для них двері храму.

Люди вибігали з дитсадка і не мали де ховатися, я відкрив двері церкви, у нас там є підвал, нижній храм,

– каже священник.

Священник пригадав чоловіка, який прибіг із пораненою дитиною, і маму, яка обпеченими руками огортала своє маля, замотане в ковдрочку. Отець запам'ятав, що це була "сонячна" дитина.

У церкві прихисток знайшли до 2 десятків людей. Тим часом виховательки садочка відчайдушно рятували дітей, були навіть такі, що вийшли із садочка тільки у білизні. Місцеві припускають, що їхній одяг згорів, поки ті рятували дітей.

Лікарі кажуть, що при такій кількості загиблих, як у цій трагедії, медики очікували більшої кількості постраждалих. Вочевидь сталося інакше завдяки спільним зусиллям вихователів, волонтерів, рятувальників та поліції.

Нагадаємо, що авіакатастрофа у Броварах забрала життя 14 осіб, серед яких 10 – ті, хто був на борту гелікоптера. Серед загиблих – голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар відомства Юрій Лубкович, заступниця голови Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький та троє членів екіпажу гелікоптера. Також трагедія забрала життя 1 дитини та її матері.