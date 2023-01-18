Пожежа й вибухи були одночасно у двох місцях, – свідки катастрофи в Броварах

В Броварах 18 січня гвинтокрил впав на дитячий садок. На місці надають допомогу постраждалим, а відповідні служби уже розпочали розслідування.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Катерина Кузнецова. Очевидці катастрофи вказують, що все відбулося миттєво.

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Керівниця дитсадка повідомила, що гелікоптер впав не на будівлю закладу, а поруч, однак зачепив дах, від цього і розпочалася пожежа.

Нині пожежу загасили, тривають рятувальна пошукові роботи, ведуться слідчі дії.

За повідомленням кореспондентки, на території дитсадка можна побачити багато уламків від гелікоптера. Будівля дитсадка дуже постраждала.

Очевидці про катастрофу

Біля будинку, що стоїть поруч із дитсадком також впав великий уламок вертольота. Жителі будинку чули гучні вибухи.

Це сталося миттєво, я почула гул, піднімаю голову – нічого нема. А тут вже спалах в садочку спалах і біля першого під’їзду горить,

– розповіла жителька сусіднього будинку.

На місці працюють спеціалісти

З батьками та дітьми, які в той час перебували неподалік, працюють психологи.

За останніми даними, загинуло 17 людей, серед яких четверо дітей, а також керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільник Денис Монастирський.

За інформацією від кореспондентки, шпиталізовано понад 30 людей, серед них 12 дітей. Близько 10 дітей перебувають в опіковому центрі Києва з пораненнями різного ступеня.

Повідомляється, що біля входу у дитсадок облаштували невеликий волонтерський штаб, там годують людей і надають психологічну допомогу. А у ліцеї №10, що поруч, організували оперативний штаб, де допомогу можуть отримати всі постраждалі. Там працюють волонтери, психологи та представники інших екстрених служб. Люди приносять до дитсадка квіти та м’які іграшки.

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