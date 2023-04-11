У Києві знову прорвало трубу: підтоплений проспект, дороги скували затори

У Києві вдруге за два дні прорвало трубу. Увечері 11 квітня постраждав Броварський проспект. На вулицях української столиці утворилися затори.

Водіїв закликають бути обережними. Про підтоплення повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Деталей інциденту наразі не розкривають.

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На вулицях фіксують затори.

У Києві – потоп: дивіться відео з мережі

На опублікованих кадрах видно, як на дорозі тече справжня річка.

Автівкам доводиться фактично плисти: дивіться відео з мережі

У КМДА заявили про аварію

У КМДА вже повідомили, що зафіксували аварію на водопровідній мережі. Вона сталася на проспекті Георгія Нарбута.

У будівлях Дарницького та частково Деснянського районів можливе зниження тиску водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці, стабілізують тиск на мережі,

– мовиться у повідомленні.

Людей попередили, що рух транспорту – ускладенний.

Цього тижня Київ вже "плив"

Патрульна поліція Києва заявила , що ускладнений рух на перетині проспектів Броварського та Георгія Нарбута (Визволителів). Наразі об'їзд здійснюється через вулицю Алішера Навої.

Прикрий інцидент в українській столиці вже стався 10 квітня. Тоді у районі станції метро "Дружби народів" зафіксували комунальну аварію – прорвало теплотрасу. Вулицями міста потекла гаряча вода. Від неї здіймалася пара, яка "забезпечила" погану видимість.