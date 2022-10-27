Росія почала розганяти фейк про ядерну бомбу ще у 2014 році: в ОП пояснили, для чого їй це зараз

Росія розганяє фейк про підготовку Україною "брудної бомби". Кінцевої мети ця брехня не має – окупанти просто перебувають в напівпанічному стані.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Кремль використовує такі інформаційні кампанії, щоб створити певний тиск на певні еліти, у першу чергу – в європейських країнах.

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Путін говорив про ядерну зброю в Україні ще у 2014 році

Подоляк зазначив, що росіяни не розуміють того, що ніхто не сприймає їхні слова серйозно.

"Я б взагалі радив пану Шойгу телефонувати в Еритрею чи Північну Корею. Це буде набагато для нього кориснішим. Він хоча б почує зрозумілі для нього тези – які він говоритиме і які говоритимуть йому", – зауважив радник голови ОП.

Він додав, що аналогічні заяви президента Росії Владіміра Путіна – це самоповтор. Адже можна навіть не слухати кремлівського диктатора, бо вже відомо, що він говоритиме, зокрема:

що Росія воює в Україні з НАТО;

Кремль знає про біолабораторії в Україні, підготовку "брудної бомби" тощо.

Тобто Путін це казав 8 місяців тому, а до цього він казав це у 2014, 2015, 2016 роках. Тобто він настільки передбачувана людина, що все, що він буде казати, ми з вами вже знаємо. І я хочу, щоб ми на майбутнє розуміли, що все, що він казатиме, ми вже бачили, вже чули, й всі їхні мотивації – зрозумілі,

– пояснив Подоляк.

За його словами, на відміну від того, що відбувалося в лютому 2022 року, зараз увесь цивілізований світ знає, що "брудна бомба", яку вигадала Росія – це великий інформаційний фейк.

Однак є й інша причина цього фейку – Кремль хоче якось зупинити контрнаступ ЗСУ та шукає різних можливостей, як це зробити. На думку Подоляка, загарбники думали спершу вкинути інформацію про підготовку "брудної бомби", а потім використати ядерну зброю, схожу по мегатоннах, та звинуватити в цьому Україну.

"Так ось, сьогодні й це зафіксовано, що такого вони вже зробити не зможуть. Тому що всі вже будуть розуміти, що будь-які використання ненормованої конвенційної зброї – це буде виключно історія Російської Федерації. Україна веде війну в прямому ефірі, веде свою оборонну війну, звільняє свої території, і це всі бачать і розуміють мотивації й непотрібність будь-яких не те що "брудних бомб", а будь-яких взагалі заборонених методів ведення війни", – підсумував радник голови ОП.

Шойгу розповідає всім, що Україна готує "брудну бомбу"

Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу 23 жовтня зателефонував очільникам оборонних відомств Франції, Великої Британії та Туреччини. Після цього він додзвонився навіть в Пентагон.

Шойгу розповідав усім, що Україна буцімто готує "брудну бомбу", щоб вдарити нею по своїй території, однак йому ніхто не повірив. Ба більше, міністру оборони Росії наголосили, що країни продовжать підтримувати нашу державу, а Кремль отримає потужну відповідь, якщо вирішить використати "брудну бомбу" чи ядерну зброю.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що слова Шойгу – це маячня. Також він запросив місії МАГАТЕ й ООН, адже всі ядерні об'єкти на території України – відкриті для перевірки.

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